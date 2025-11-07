Suposto médico, ‘Dr. Max' é preso por seduzir mulheres na internet e tirar dinheiro delas em Belém

Um homem, que não teve a identidade revelada e que é conhecido pelo apelido de “Dr. Max”, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (6/11), em Tucuruí, no sudeste do Pará, por enganar mulheres com o “Golpe do Amor” pela internet e conseguir dinheiro delas. O crime ocorreu em Belém e, segundo a PC, a investigação apontou que o suspeito utilizava identidades falsas para enganar mulheres em relacionamentos virtuais, apresentando-se em diversas ocasiões como "Dr. Max", suposto médico vinculado a uma cooperativa de saúde.

Conforme as apurações da Polícia Civil, o suspeito também se passava por consultor financeiro e estabelecia vínculos afetivos com as vítimas para obter a confiança delas e, mediante fraude, alcançar vantagem econômica indevida.

A prisão ocorreu por meio da atuação da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) e com o apoio operacional da Seccional de Tucuruí.

As autoridades informaram também que essa foi a segunda prisão preventiva determinada pela Justiça contra o investigado, por crimes de natureza semelhante. Há ainda outros registros de ocorrência em apuração, com investigações em andamento. Enquanto isso, “Dr. Max” segue à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Pará orientou que outras vítimas do investigado devem procurar imediatamente a unidade policial mais próxima para formalização de denúncia. A PC reforçou que colaboração das vítimas é fundamental para ampliar o alcance das investigações, prevenir novos golpes e assegurar a responsabilização do suspeito.