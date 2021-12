Suposto feto humano é encontrado em terreno no bairro do Guamá, em Belém

Um suposto feto humano foi encontrado dentro de um terreno no bairro do Guamá, em Belém. O caso foi repassado à Polícia Militar, por volta de meio-dia desta sexta-feira (3), após acionamento via Centro Integrado de Operações (Ciop). O caso ocorreu na passagem Santa Fé.

Segundo informações do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi a moradora da propriedade que encontrou o que parecia ser um feto, descartado no local a céu aberto. "Foi encontrado aos fundos do terreno de uma residência, que dá acesso a inúmeros outros imóveis ao redor. Foi a dona da casa que encontrou e buscou orientaçõe e fez o acionamento", detalhou a PM.

O material foi removido pouco depois ao Instituto Médico Legal (IML), onde será analisado por peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPRC). Apenas após o resultado da perícia haverá a certeza se trata-se de material humano ou não.

Caso a tese seja comprovada, as investigações sobre o caso deverão ser conduzidas pela Polícia Civil.

