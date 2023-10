Soldado do Exército morre ao ser atingido por viatura da própria corporação, no Pará

O soldado Gustavo Souza de Oliveira, que pertencia ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), sediado em Belém, morreu ao ser atingido por uma viatura do próprio Exército. O acidente de trânsito ocorreu, na quarta-feira (11), no município de Santa Luzia do Pará, no nordeste do Estado.

O caso envolveu uma viatura militar, que se deslocava em comboio oriundo de São Luís, no Maranhão, com destino a Belém.

Em nota, o Comando Militar do Norte (CMN) confirmou o acidente e lamentou o falecimento do soldado Gustavo Souza de Oliveira. Ele foi socorrido e recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema. O soldado ainda chegou a ser transferido para o Hospital Regional do município, mas não resistiu.

Ainda segundo o CMN, um Inquérito Policial Militar (IPM) será aberto para apurar as circunstâncias do acidente. “O Comando Militar do Norte está prestando apoio aos familiares do militar com psicólogos, assistentes sociais e serviço religioso”, informou, ainda, a instituição.