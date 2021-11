Sobrevivente grávida de acidente em Marabá perde bebê de sete meses

Sobrevivente de um acidente ocorrido na noite da última segunda-feira (15) e que resultou na morte de três pessoas em Marabá, no sudeste paraense, Camilla Medeiros perdeu a bebê de sete meses que esperava, nesta terça-feira (16). A criança, que se chamaria Luna Isadora, não resistiu ao forte impacto da colisão que envolveu duas motocicletas. O caso ocorreu na rodovia BR-230, a Transamazônica, na altura da Folha 33, no sudeste paraense.

Por meio do Instagram, o namorado da jovem, Well Andrade, lamentou a perda da criança. "Minha filha, eu nem cheguei a te ver. No máximo, foi o chutinho na barriga da mamãe. Eu tinha tanto amor guardado pra você. Tinha tanto pra te ensinar. Eu tô sem chão. Por que uma dor tão grande assim? Eu queria tanto que isso fosse só um pesadelo. Te amo, minha Isadora", escreveu, com uma foto do casal.

Há pouco mais de duas semanas o casal havia descoberto o sexo da criança e comemorou a vinda da primeira filha. Segundo informações do Correio de Carajás, a menina ainda está no útero da mãe.

Relembre o caso

Duas motocicletas com quatro pessoas - duas em cada veículo - se envolveram no acidente, que ocorreu por volta das 22h30 na última segunda-feira (15). Camilla estava saindo do shopping da cidade, acompanhada do sogro, Osmar Bento de Souza, de 53 anos, quando tudo ocorreu. No outro veículo, vinham o pequeno João Gabriel Oliveira Varão, de 3 anos, e José Ismaile da Silva Oliveira, de 28 anos.

Não há detalhes do que possa ter motivado a colisão. O sogro de Camilla e a criança morreram ainda no local. José foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A quarta vítima do trágico acidente foi a pequena Luna Isadora, que ainda não havia nascido.