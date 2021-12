Sistema de Segurança Pública atua nos balneários com a operação 'Festas Seguras'

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com os órgãos parceiros intensificou as ações de fiscalização e policiamento nos balneários e localidades mais procurados no Pará, neste final de semana, com a operação "Festas Seguras". Com informações da Agência Pará.

Conforme a Segup, as equipes observam os estabelecimentos comerciais e as medidas de prevenção contra covid-19, e também atuam no combate à criminalidade.

O titular da Segup, em exercício, coronel Alexandre Mascarenhas, destaca que esta segunda fase da operação Festas Seguras, que iniciou no dia 23 de dezembro, quer garantir maior segurança para as pessoas nas confraternizações de famílias e amigos.

De acordo com o coronel Mascarenhas, "mais de 1.500 servidores se deslocaram da capital para o interior para reforçar as atividades das instituições. Temos uma expectativa muito boa dada à força que o sistema está empenhando na segurança desses locais", frisou.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Departamento de Trânsito desenvolveram a "Operação Tolerância Zero", que, além das fiscalizações das restrições sanitárias, observam a poluição sonora, alcoolemia e a segurança de pessoas e do patrimônio público.

Em Salinas, no nordeste paraense, as equipes realizaram rondas ao longo desta sexta-feira.