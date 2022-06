Sindicato dos Taxistas diz que repudia agressão contra jovens em São Brás

O Sindicato dos Taxistas de Belém (Stabepa) divulgou nota, na tarde desta sexta-feira (3), dizendo que repudia ​o ​“caso envolvendo alguns membros da categoria e duas mulheres na última quarta-feira, 1”.

A instituição diz que defende a criminalização da injúria motivada por preconceito contra a diversidade sexual e de gênero. “O Stabepa entende também que o respeito à diversidade sexual se insere no rol dos direitos humanos. Nesse sentido, o combate ao preconceito contra a população LGBTQIA é um dos compromissos desta entidade com a sociedade”, assegura o comunicado, assinado pelo presidente do sindicato, Waldir Souza.

O sindicato afirma também que está à disposição das autoridades policiais para os esclarecimentos necessários.