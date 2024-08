'Shinobu' é presa em Santa Catarina suspeita de envolvimento em homicídio em Castanhal

Waldenilza Ketenlen da Paixão Garcia, conhecida por vários apelidos, entre eles “K2” e “Shinobu”, foi presa nesta quinta-feira (1º/8), Biguaçu, município que fica no estado de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), ela é suspeita de envolvimento na morte de Antônio Risiomar Alves Montelvão, de 37 anos. O crime aconteceu quase um ano atrás, no bairro Rouxinol, em Castanhal, nordeste paraense.

A captura da mulher foi feita pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e contou com a ajuda do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, da PCPA. Waldenilza tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pela morte de Antonio. A partir do levantamento do feito pelo NAI, os policiais civis de Santa Catarina capturaram a suspeita no bairro Bom Viver.

A presa foi colocada à disposição da Justiça. Segundo as autoridades, ela ocupava uma posição de destaque dentro da facção criminosa Comando Vermelho, em Castanhal. Garcia era a única pessoa apontada pela PCPA por envolvimento na morte de Montelvão que ainda não tinha sido detida.

O crime

Antônio foi encontrado morto dentro de uma casa no bairro Rouxinol, no dia 21 de agosto do ano passado. Ele foi decapitado e teve a cabeça arremessada em via pública. O corpo apresentava sinais de tortura. De acordo com as investigações da polícia, a vítima tinha recebido sentença de morte pelo Tribunal do Crime por membros do Comando Vermelho. O crime, que tinha requintes de crueldade, ficou sob investigação da Delegacia de Homicídios de Castanhal.

No mês seguinte à morte de Antônio, a polícia conseguiu prender seis pessoas durante a operação “Herodes”. Quatro dessas prisões tinham ordens judiciais pela morte de Risiomar. Em outubro de 2023, a segunda fase da mesma ação policial aconteceu e prendeu mais três pessoas, também por participação no homicídio.

Conforme o relato das autoridades, os responsáveis diretos e outros cúmplices da morte de Antônio já foram presos pela Delegacia de Homicídios. A última procurada por envolvimento no caso era Waldenilza, que foi detida nesta quinta-feira (1º/8), após meses sendo procurada pela Polícia Civil do Pará.