Servidor da Aeronáutica é preso por furtar grama de praça recém-inaugurada em Belém

Na manhã deste sábado (9), a Polícia Civil do Pará informou que prendeu o homem visto em um vídeo furtando placas de grama da recém inaugurada Praça do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém. O responsável pela ação é um servidor da Aeronática.

"Em uma ação rápida das forças de segurança, foi possível identificar e prender, em flagrante, um servidor da Aeronáutica que furtou parte da grama da Praça do Arame, no bairro da Pedreira, na noite de ontem (8)", diz a nota da PC. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado e conduzido para a Seccional da Sacramenta. "O veículo utilizado no furto foi apreendido e a grama recuperada", concluiu a nota. Veja como foi o furto:

As obras de reconstrução da Praça do Arame foram entregues pelo governador do Estado, Helder Barbalho, na quinta-feira (7). Desde que o furto de parte da grama foi realizado por parte do homem identificado como sendo um servidor da Aeronáutica, muita gente se indignou com o fato. A partir dessas imagens que circulam pelas redes sociais e outras informações, a Polícia passou a buscar pela identificação e paradeiro do suspeito.

Nas imagens visualizadas nas redes sociais, é possível observar que o homem abre as portas de um carro de passeio, retira parte da grama da praça e coloca o material no interior do veículo. Isso tudo, sob chuva, tanto que o homem está sem camisa. Ao final da ação, ele entra no carro e deixa o local.