Seis suspeitos de integrar quadrilha que assaltou joalheria no Pará são presos no Amazonas

Seis pessoas acusadas de integrar uma quadrilha que assaltou uma joalheria em Jacareacanga, sudoeste do Pará, foram presas na última terça-feira (17), no município do Apuí, no Amazonas. Segundo informações da Polícia Militar local, foram apreendidos com os presos uma certa quantidade de ouro, mais de R$ 5 mil em dinheiro, além de aparelhos celulares. Os nomes dos acusados não foram divulgados. As informações são do portal Giro.

A PM informou que uma guarnição de serviço realizou a abordagem de dois ocupantes de uma motocicleta em atitude suspeita, no bairro Vila Rica, em Apuí. Durante a abordagem, um deles teria sido identificado como um dos possíveis assaltantes da joalheria no Pará.

Os policiais iniciaram diligências para localizar o restante dos integrantes do grupo criminoso e, algumas horas depois, mais dois suspeitos que estavam hospedados em um hotel em Apuí, e outros dois que estavam no distrito de Santo Antônio do Matupi, foram presos.

Na posse dos suspeitos, foram apreendidos uma barra de ouro, pesando cerca de 51 gramas, três aparelhos celulares, além de R$ 5.345 em espécie. Os seis presos foram apresentados no 71º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para realização dos procedimentos cabíveis.