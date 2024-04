Seis suspeitos de associação criminosa e extorsão são presos em Belém e Santa Izabel

Seis suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atuava no bairro do Tenoné, em Belém, foram presos entre os dias 8 e 11 de abril na capital paraense e no município de Santa Izabel do Pará. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) em cumprimento a mandados de prisão contra os investigados.

Segundo a Polícia Civil, os presos, além de serem suspeitos de organização criminosa, também são investigados pelo crime de extorsão. As investigações apontam que eles estariam ameaçando e extorquindo empresários dos bairros do Tapanã, Tenoné e Icoaraci.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após manifestação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

“A equipe da PCPA, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou essa importante operação no combate às organizações criminosas em nosso Estado. Agora, devemos dar continuidade às investigações e capturar outros suspeitos desse tipo de crime. Apenas nesse ano, nós já capturamos cerca de 38 pessoas por extorsão e, se depender dos nossos esforços, iremos realizar ainda mais prisões e erradicar esse delito da nossa sociedade”, destacou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Conforme as autoridades policiais, a ação mostra a atuação da polícia no combate aos crimes feitos por associações criminosas. “A operação é mais uma das que foram e estão sendo realizadas pela Polícia Civil para o enfrentamento especializado contra as facções criminosas. Está, especificamente no bairro do Tenoné, foi um trabalho em conjunto de várias unidades da Polícia Civil, principalmente da DRCO, com a Diretoria de Polícia Metropolitana”, destacou Cláudio Galeno, titular da DRFC.