Segurança é preso com pistola e munições sem autorização para uso em Abaetetuba

A Polícia Civil apreendeu pistola, munições e algema na casa de um segurança, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. O homem foi autuado em flagrante. A prisão ocorreu na madrugada de terça-feira (19).

Houve uma briga durante uma festa, naquela madrugada, e a vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Aos policiais civis, a vítima informou que o agressor tinha uma arma de fogo. Logo pela manhã, os investigadores realizaram diligências e localizaram o suspeito.

Ele informou que, na casa dele, havia uma arma de fogo, munições, carregadores e diversos outros apetrechos utilizados em sua atividade como segurança.

LEIA TAMBÉM:

Entre outros objetos, os policiais apreenderam ainda um cinto tático, uma balaclava (um gorro que cobre a cabeça), uma algema, três carregadores de pistola e 12 munições também para pistola. Como ele não tinha nenhuma autorização para a posse do material encontrado, a Polícia Civil lavrou o auto de prisão. Após o pagamento da fiança, o segurança foi solto e, agora, responderá o processo em liberdade.