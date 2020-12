Segup deflagra operação para recapturar 95 foragidos da justiça, em Icoaraci

Mais de 400 agentes de segurança pública participam da Operação Ares, deflagrada na madrugada desta terça-feira (22), no distrito de Icoaraci, em Belém, para cumprir 95 mandados de prisão em desfavor de foragidos da justiça, fazendo a recaptura dos mesmos. A ação ocorrerá durante as próximas 48h, nas áreas do Paracuri, Buraco Fundo, Sorriso e Rio Maguari.

A operação conta com policiais penais, civis e militares, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito (Detran), Guarda Municipal de Belém (GMB), além de agentes do Grupamento Fluvial (Gflu) e Companhia de Polícia Fluvial (CIPFlu) que estão empregados em áreas de rios, próximo ao distrito, e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) está com equipes realizando a verificação de 68 monitorados com tornozeleira eletrônica, 70 buscas e recaptura pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), 75 visitas de custodiados, cadastros de familiares, checando se moram no local informado para a secretaria e, ainda, a verificação de 154 presos que cumprem o regime de prisão domiciliar, além de quatro presos do regime semiaberto que realizam trabalhos externos.

Paralelo a operação, revistas estão sendo feitas em todas as 49 unidades penitenciárias do Estado. Um posto de comando avançado está instalado na praça do conjunto Eduardo Angelim. No local estão sendo feitas as triagens dos presos recapturados que serão encaminhados para a Polícia Civil e Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves para exame de corpo de delito e posteriormente recambiados para o sistema prisional.