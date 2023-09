Sefa apreende mais de R$ 94 mil em equipamentos de informática e tecnologia no Pará

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Araguaia, por meio da coordenação de controle de mercadorias em trânsito, apreendeu, na quarta-feira (20), seis caixas com equipamentos de informática e telefonia celular no valor de R$ 94.416,60 que viajavam escondidos no meio de produtos alimentícios num caminhão frigorífico. A carga saiu de Goiânia, Goiás, com destino a Parauapebas, no Pará.

Segundo a Sefa, entre os itens encontrados, estavam displays de celulares, carregadores por indução, pen-drives e teclados. Foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), totalizando R$ 34.914,50, referentes ao ICMS e multa.

"O condutor apresentou duas notas fiscais que declaravam produtos relacionados a alimentação, como salmão, cream cheese, farinha, molho shoyu, etc. A equipe da fiscalização resolveu fazer a verificação física da carga e foram encontradas seis caixas com diversos equipamentos de informática e telefonia celular desacompanhados de documento fiscal”, informou o coordenador da unidade Araguaia, Cicinato Oliveira.