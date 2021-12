Secretaria nega vínculo de professor acusado de exploração sexual em Parauapebas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Parauapebas divulgou nota esclarecendo que Raemison Marques Cardoso, de 26 anos, preso em flagrante no último dia 21 sob acusação de exploração sexual e corrupção de menores, pertença à rede municipal de ensino ou mesmo tenha qualquer vínculo com a administração municipal. As informações são do portal Zé Dudu.

Segundo o comunicado, ele participa de um programa de qualificação profissional desenvolvido na Palmares 2, que oferece cursos para a comunidade. Já a escola apontada como o lugar onde trabalharia como prestador de serviços de uma empresa terceirizada, foi apenas cedida para a realização das atividades.

A Semed também ressaltou sua postura institucional em relação ao caso: “A Semed repudia este tipo de conduta e desenvolve atividades voltadas para a conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes”, diz a nota.

Raemison Marques foi detido por uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos (Rocam) que o flagrou dentro de um veículo estacionado na estrada entre a Palmares I e II, em companhia de dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos. Ele foi apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e acusado de exploração sexual e corrupção de menores, além de corrupção ativa.

Na Seccional, ele afirmou que trabalhava para uma terceirizada que prestava serviços em uma escola municipal da Vila Palmares 2. Um dos adolescentes encontrados com Raemison declarou que ele havia oferecido R$ 50,00 a cada um para que permitissem que fizesse sexo oral neles.