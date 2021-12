Professor é preso em flagrante por exploração sexual e corrupção de menores

Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos (Rocam) flagraram um professor em ato obsceno com dois adolescentes no interior de um veículo estacionado na estrada entre as vilas Palmares I e II, em Parauapebas, sudeste do Estado. A guarnição do 23º Batalhão de Polícia Militar fazia ronda no bairro Aeroporto quando foi acionada por um transeunte que relatou ter notado uma movimentação estranha no interior do veículo. Ao chegar no local indicado, os PMs abordaram o condutor, identificado como Raemison Cardoso, 26 anos, professor da rede municipal de ensino. O suspeito estava em companhia de dois jovens, um de 14 e outro de 16 anos.

Ao ser questionado sobre o que estava acontecendo no interior do veículo, Raemison, que trabalha para uma empresa terceirizada prestadora de serviços em uma escola municipal da Vila Palmares I, nada respondeu. Um dos menores, porém, afirmou que o professor os teria convidado para irem encontrar algumas garotas. Mas, ao longo do trajeto, teria oferecido R$ 50,00 para cada um em troca de sexo oral.

Na tentativa de se livrar do flagrante e não ser preso, o acusado teria oferecido o próprio carro, segundo os policiais. Mas o suborno não foi aceito e os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil (Depol) e entregues ao titular de plantão, Luciano Ramos, para os procedimentos legais.

O professor deverá responder por exploração sexual e corrupção de menores. As informações são do portal Zé Dudu.