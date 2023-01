Santarém tem duas tentativas de homicídio em 24 horas

O município de Santarém, no oeste do Pará, teve um começo de ano marcado por duas tentativas de homicídio num período de 24 horas. Nesta segunda-feira (2), um homem fez vários disparos de arma de fogo no bairro do Aeroporto Velho e um casal foi atingido de raspão. Já no domingo, primeiro dia de janeiro, dois amigos quase se mataram a garrafadas após uma discussão.

Por volta das 4h desta segunda, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) após um casal ser ferido por disparos de arma de fogo na avenida Jasmin, feitos por um homem que estava atirando, aparentemente sem um alvo específico. As vítimas foram socorridas e o suspeito preso. Porém, por falta de registro da ocorrência, o homem acabou liberado.

Na manhã de domingo, dois amigos, após uma longa noite de celebrações de Ano Novo e bebedeira, se desentenderam. Começaram a discutir, partiram para as agressões e então começaram a usar garrafas de vidro na briga. Ivo Gomes Ribeiro, de 41 anos, foi ferido no rosto e pescoço. O Samu 192 também resgatou o rapaz, mas o suspeito fugiu. O caso ocorreu no bairro Urumari.

Saiba como ajudar a Polícia Civil na solução dos crimes de forma segura

Quaisquer informações que possam ajudar na localização do homem que feriu Ivo e nas razões para os disparos de arma de fogo feitos no bairro do Aeroporto Velho, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.