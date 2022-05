Roubo de celular: enquete do Grupo Liberal mostra que 68% já tiveram celular roubado

Na última semana, a polícia conseguiu recuperar três celulares roubados graças ao sistema de rastreio de um deles. Essa é uma técnica que muitas pessoas ainda desconhecem, mas que é possível de ser feita em vários tipos de aparelhos. Em uma enquete feita pelo instagram de O Liberal, 40% dos participantes disseram que nunca haviam tentado utilizar o serviço de rastreamento, enquanto 20% afirmaram que nem sabiam que dava para fazer isso.

A pesquisa contou com 306 votos e mostrou que ainda há muita gente que não aprendeu a utilizar a técnica, que pode ser essencial na hora de tentar recuperar um celular furtado ou perdido. Em uma outra enquete, também feita pelo instagram de O Liberal, 68% dos internautas disseram que já tiveram seu celular furtado. 20% disseram que nunca passaram por isso e 11%, que conhecem alguém que já teve o aparelho furtado. A enquete contou com 371 votos.

No caso em questão, a vítima relatou que foi abordada por dois bandidos em uma moto preta, na última terça-feira (26). "Eles falaram para eu andar devagarinho, e eu fui andando normal, foi aí que o garupa desceu da moto e foi puxando só o que eu tinha. Ele falava 'cadê o celular, cadê o celular?' e me revistaram e puxaram meu celular", disse. A mulher contou que ainda chegou a ir atrás dos bandidos junto com o marido e os achou, mas eles fugiram. Foi quando ela lembrou que tinha um aplicativo de rastreio instalado no celular.

Como utilizar o recurso de rastreio

A maioria dos aparelhos celulares já conta com esta função, embora seja desconhecida por muitos usuários. O especialista em Ciências da Computação, Enoque Alves, que atua como professor na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), explica que é preciso proteger o dispositivo, ativar a senha e usar os mecanismos tecnológicos disponíveis.

"No Android por exemplo, eu tenho esse aplicativo, que é o 'Encontre Meu Dispositivo", é só você entrar na sua conta e o seu dispositivo já será localizado, vale lembrar que você só vai ter isso se seu celular estiver ligado e com sinal de internet. Nele informa quanto de bateria ainda tem, em qual rede está conectado”, pontua.

O especialista afirma que a recuperação pode ser feita a partir de outro aparelho celular ou notbook, ao acessar o buscador do Google na pesquisa ‘Encontrar meu Aparelho’ em caso de android e Encontrar meu Iphone em caso de IOS. Após a busca a pessoa deve digitar senha e e-mail de cadastro do telefone e a localização será dada.

É importante ainda que o usuário sempre tenha as informações de e-mail e senha que utilizou para cadastrar o celular, pois a partir dessas informações será possível realizar a busca do aparelho em caso perda, roubo ou furto. Caso a pessoa opte por fazer a busca através de aplicativo, é possível ainda fazer limpeza remota de todas as informações contidas no aparelho e até bloqueá-lo. Outra sugestão do especialista é não esperar o telefone ser roubado para testar o recurso e verificar se está habilitado.