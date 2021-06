Remoção de cadáver de mulher gera confusão e autoridades analisam se houve trote

A ocorrência envolvendo o cadáver de uma mulher, que havia sido encontrado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, gerou confusão entre as autoridades na manhã desta segunda-feira (7). Pouco após o Instituto Médico Legal (IML) informar que havia sido acionado para a remoção do corpo via Centro Integrado de Operações (CIOp), o órgão de monitoramento cancelou a solicitação.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) havia sido acionada e seguia até o local, quando houve um cancelamento por parte do Ciop. Após a confusão, guarnições da Polícia Militar estão no local realizando uma terceira busca na área em busca do cadáver.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal esteve na área onde o caso teria ocorrido e encontrou uma população reticente, que preferiu não falar com as equipes de imprensa.

Não há informações precisas do que possa ter ocorrido. O caso está sendo apurado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar e aguarda posicionamento.