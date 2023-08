Refém na Augusto Montenegro: Yann Carlos segue preso e aguarda sentença

Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta terça-feira (1º), a Justiça do Pará manteve a prisão preventiva de Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos. Em 8 de março deste ano, ele manteve a animadora de festas Ana Júlia de Sousa Brito e os três filhos dela reféns por mais de 17 horas, dentro de um carro de aplicativo, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Yann responde pelos crimes de sequestro e tentativa de roubo. Com a determinação, o réu segue preso sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) e aguarda sentença.

De acordo com informaç​ões repassadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) nesta terça-feira, foram ouvidas cinco testemunhas: três policiais militares que atenderam a ocorrência, Ana Júlia e ainda o motorista de aplicativo. “O réu segue preso. Não foi ouvido por se negar a falar com as autoridades, apenas com a advogada [dele]”, informou o TJPA.

Ainda segundo o tribunal, “agora a fase é de apresentação de memoriais finais pela promotoria e assistentes de acusação e advogada de defesa do réu”. Conforme o TJPA, por se tratar de réu preso, assim que o processo voltar das alegações finais, será para sentença. “O prazo das alegações é de cinco dias para cada parte”, adiantou o TJPA.