Rádio comunitária de Portel é alvo de vandalismo durante a madrugada

A sede da rádio comunitária "Arucará FM", localizada no município de Portel, região do Marajó, foi alvo de vandalismo na madrugada desta terça-feira (20). Segundo a polícia, o prédio onde fica o estúdio foi invadido durante a madrugada e todos os equipamentos foram completamente destruídos. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

De acordo com o delegado Raul Castro, da Polícia Civil de Portel, os funcionários da rádio se depararam com a cena de vandalismo por volta das 5h da manhã, quando chegaram no local para abrir o estúdio. Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver computadores, microfones e outros equipamentos completamente inutilizados, e até lixo espalhado pelo chão.

Segundo o jornalista Dário Pedrosa, a rádio possui uma equipe de mais de 30 profissionais e já atua na região há cerca de 20 anos. "O fato deixou a população de Portel e os ouvintes da rádio consternados e até mesmo revoltados, devido à emissora ter sido calada de maneira tão violenta", afirmou.

Ainda de acordo com o delegado Raul Castro, ainda não há informações sobre a autoria do crime. Pichações feitas no interior do estúdio indicam participação de membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), mas ainda não é possível ter certeza. "Estamos analisando imagens de câmeras de segurança e colhendo depoimentos para identificarmos os criminosos", concluiu o delegado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Portel.