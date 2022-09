Quatro suspeitos são presos após sequestro relâmpago em Ananindeua

Quatro suspeitos foram presos na noite desta terça-feira (20) após um sequestro relâmpago, nas proximidades de um supermercado no conjunto Júlia Seffer, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. A vítima estava dentro de um carro, quando foi surpreendida pelos bandidos, que não foram identificados. O grupo criminoso foi contido pela polícia e conduzido à Seccional da Cidade Nova, onde o caso foi registrado.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou à reportagem que a ação foi rápida e não chegou a ser um assalto com refém, como circulou nas redes sociais inicialmente. Um vídeo mostra o momento em que os quatro criminosos são presos. Conforme as imagens, os suspeitos ficam em silêncio quando questionados sobre o crime. A polícia não divulgou informações sobre a vítima do sequestro relâmpago.

Na sequência, eles são algemados e conduzidos à seccional. Na unidade policial, foram realizados os procedimentos necessários para que o quarteto fosse encaminhado ao sistema penitenciário. Eles devem ficar à disposição do Poder Judiciário.