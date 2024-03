Quatro pessoas são presas suspeitas de associação criminosa, em Igarapé-Miri

Quatro pessoas foram presas em flagrante no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, suspeitas de cometerem os crimes de associação criminosa no contexto de extorsão e atentar contra a segurança do serviço de utilidade pública. A prisão dos investigados ocorreu na terça-feira (19), durante uma ação da Polícia Civil referente a operação ‘Fura Fila’, realizada na localidade.

VEJA MAIS

Segundo os agentes, foi constatado durante as investigações que os suspeitos estavam ameaçando beneficiários de auxílios do Governo Federal, tendo como propósito a venda indevida de suas vagas em filas de uma agência bancária. Dessa maneira, eles impediam o andamento eficiente do serviço de utilidade pública.

Geralmente, as vítimas eram abordadas em via pública e as vagas eram vendidas por diferentes preços, dependendo da época do benefício e do lugar na fila. Aqueles que não efetuavam o pagamento sofriam ameaças, além de serem coagidos a voltar para o fim da fila.

Os agentes informaram que um dos presos já teria provocado diversos tumultos na agência, que resultaram em confusão e violência. A Polícia Civil planeja expandir as ações de combate a este tipo de crime, não apenas em Igarapé-Miri, mas também em outras localidades da região do Baixo Tocantins. O grupo criminoso foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis, onde é mantido à disposição do Poder Judiciário.