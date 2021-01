Quatro pessoas são presas por tráfico em Parauapebas

Policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar, em duas ações diferentes, capturaram quatro pessoas por tráfico de drogas, em Parauapebas, sudeste do Pará. Esses são os primeiros resultados da intensificação de operações de combate à venda de drogas ilícitas na região e outros crimes diversos. A prevenção começa com mais abordagens, aumento das rondas, mais trabalho de inteligência e contato com as comunidades.

Nesta quinta-feira (7), a primeira ação foi no bairro Da Paz. Um casal, em uma moto, apresentou uma reação suspeita ao tentar fugir quando percebeu que os policiais estavam se aproximando. Eles foram abordados e, com eles, foram apreendidas 87 gramas de cocaína. Em outra abordagem, no bairro Novo Horizonte, dois homens foram presos com 513 gramas de crack.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município de Parauapebas, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Todos os entorpecentes foram encaminhados para perícia e serão destruídos em breve. A captura dos suspeitos é importante para identificar fornecedores dos produtos ilícitos.