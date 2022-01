Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas durante operação da PC e PM

Três homens foram presos em flagrante e um mandado de prisão foi cumprido contra uma mulher pelo crime de tráfico de drogas, na tarde da última sexta-feira (31), em Marapanim, nordeste do Pará, durante a operação "Festas Seguras", deflagrada pelas Polícias Civil e Militar. De acordo com informações da PC, a acusada seria integrante de uma facção criminosa e já estava sendo investigada anteriormente.

Ao se deslocar para o endereço da acusada, para dar cumprimento ao mandado de prisão que havia sido expedido em desfavor da mulher, os policiais encontraram três homens no local. Dois deles tentaram fugir e esconderam uma embalagem com entorpecentes, enquanto o terceiro colocou um cachorro na entrada do imóvel para tentar impedir o acesso dos agentes.

Os três homens e a mulher foram autuados e conduzidos à unidade policial para procedimentos cabíveis. Com eles, foram apreendidas cinco pedras de oxi. Os presos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos já estão à disposição da Justiça.

"Nossa ação de hoje é resultado do trabalho investigativo de todos os servidores da unidade em prol do combate ao crime de tráfico de drogas e organizações criminosas que atuam no município. Vamos continuar trabalhando e combatendo este e outros crimes na região", disse o delegado João Ferrão.