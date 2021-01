Quatro mortos e quatro feridos após grave acidente em Parauapebas

Quatro pessoas de uma mesma família morreram, na madrugada deste sábado (2), em um acidente de trânsito, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. Outras quatro, também da mesma família, incluindo duas crianças, ficaram feridas, mas sem muita gravidade e foram socorridas. O excesso de velocidade cometido por um dos motoristas, apontam testemunhas, foi a causa da colisão frontal entre os dois carros. Os veículos eram da mesma marca: Volkswagen Gol, sendo um prata e um branco. As informações são do Zé Dudu.

No Gol prata, viajavam Ernandes Pereira da Silva (motorista); a companheira dele, Janaiza Cristina; e Jackeline Nascimento, cunhada do condutor, que estava grávida de cinco meses e configura a quarta vida perdida no acidente fatal. Os feridos do Gol branco não chegaram a ser identificados, pois foram logo socorridos para o hospital municipal de Parauapebas. O caso ocorreu na área do complexo VS-10.

Ernandes e família voltavam de uma área conhecida como Vila Juazeiro, na área rural de Parauapebas. O carro deles estava com alguns problemas e dois amigos foram acompanhando eles de moto. Eles presenciaram todo o acidente, mas não se machucaram. Eles relataram aos policiais militares que atenderam ao chamado que o outro carro vinha em alta velocidade. Por isso, o motorista deve ter perdido o controle, passou para a contramão e causou a tragédia.

O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado para o resgate, mas Ernandes, Janaiza e Jackeline morreram ainda no local. A perícia vai ajudar nas investigações da Polícia Civil. Inicialmente, não há informações se algum dos motoristas estava alcoolizado.