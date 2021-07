Quatro homens são presos com grande quantidade de drogas e armas escondidas em sítio

Quatro homens foram presos no início da noite de segunda-feira (5), no município de Itaituba, sudoeste do Pará, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os acusados foram identificados como Carlos José da Silva Oliveira, Rubenilson Silva Oliveira, José Paulo Silva Oliveira e Leonardo de Sousa Viana. Com eles, foram apreendidas armas de fogo, munições e uma grande quantidade de crack. Com informações do portal Giro.

A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia anônima informando que estaria ocorrendo tráfico de drogas dentro de um sítio na comunidade Cristalino 1, no quilômetro 68, zona rural de Itaituba. Uma guarnição se deslocou até o endereço e realizou uma busca no interior do imóvel, cujo proprietário era Leonardo Viana.

Dentro do local, foram encontradas duas espingardas, uma calibre 32 e uma de pressão, um revólver calibre 38 com numeração suprimida, quatro cartuchos calibre 32, três munições intactas calibre 38, além de seis tabletes de crack, totalizando mais de quatro quilos da droga.

Os quatro acusados foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com todo o material ilícito apreendido, para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.