Quatro homens com 'farda da Polícia' assaltam casa em Belém; vídeo

O vídeo com a data desta quarta-feira (5), mostra a ação de quatro homens, num assalto à residência supostamente localizada no bairro da Marambaia, em Belém. O curioso é que eles usam uniformes semelhantes aos da Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com a PC e aguarda retorno sobre o ocorrido.

O vídeo mostra que são 12h39, desta quarta-feira, quando um homem está sobre uma motocicleta na calçada de uma casa, quando um carro preto estaciona, e ele sofre o assalto.

A princípio, aparece no vídeo um único homem abordando o morador, mas logo em seguida outros três descem do carro e obrigam o inquilino a entrar com três deles no imóvel. Enquanto isso, um quarto homem volta para dentro do carro e até movimenta o veículo na porta da residência.

Após entrarem na casa, uma câmera de segurança já dentro da garagem da casa mostra os homens entrando na sala, pela porta de vidro do imóvel. Nesse momento, são 12h40. Uns minutos depois, um primeiro homem sai de dentro da casa para a garagem. Ele não carrega nada nas mãos, mas não se pode afirmar que já não esteja portando pequenos objetos consigo. O vídeo é interrompido, às 12h42, e até esse momento, pelo menos dois outros homens permanecem dentro da residência.

Não há informações precisas sobre o que foi roubado, de fato, nem sobre o estado de saúde do morador que sofreu a abordagem dos suspeitos.