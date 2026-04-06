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Polícia

Quatro fugitivos de Santa Izabel são recapturados pela Polícia Militar nesta segunda (06)

No total 10 suspeitos continuam foragidos, os recapturados foram encaminhados para a Delegacia de Santa Izabel

O Liberal
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Pelo menos quatro dos 14 foragidos, da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel, foram recapturados até a noite desta segunda-feira (06). (Reprodução Redes Sociais)

Quatro criminosos, que fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel, foram recapturados até a noite desta segunda-feira (06). Os suspeitos foram presos por equipes da Polícia Militar (PM) e encaminhados para a Delegacia de Santa Izabel para identificação. No total, 14 homens fugiram durante a madrugada da prisão em Santa Izabel, localizado na Região Metropolitana de Belém. Um dos foragidos preso foi identificado como Flávio.

No final da noite desta segunda-feira (06), a Polícia Civil divulgou nota confirmando a prisão de um dos foragidos apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Santa Izabel. Diligências seguem em andamento para localizar os demais.

A Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF) apreendeu dois celulares de servidores suspeitos de envolvimento na fuga, ambos passarão por perícia. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Corregedoria Penitenciária, acompanha as investigações.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) destacou equipes policiais para realizar buscas e localizar os evadidos. 

Em nota, a Seap informou que as diligências contam com apoio da Polícia Militar. “A Corregedoria Penitenciária apura o caso, juntamente com a Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF), que fará a apuração da conduta dos agentes responsáveis pela segurança”, comunicou.

FUGA - Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram os foragidos logo após a fuga. Eles caminham por ruas próximas ao presídio e, em outros momentos, chegam a correr, possivelmente para se afastar rapidamente da área com maior presença policial.

Informações iniciais apontam que a fuga pode ter ocorrido por meio de um buraco feito em uma das celas onde o grupo de presos estava. Até o momento, não há mais detalhes oficiais divulgados sobre como ocorreu a fuga.

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