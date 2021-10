Quatro crianças são salvas de incêndio em apartamento em residencial de Parauapebas

Uma ação que começou com o acionamento da Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) e do 23º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) salvou quatro crianças que estavam sozinhas em um apartamento que teve um princípio de incêndio no município do sudeste paraense, na manhã da última quinta-feira, 30.

Por volta das 10h, moradores do Residencial Alto Bonito acionaram as autoridades para avisar que quatro crianças estavam em um apartamento do Bloco 27, local de onde estava saindo muita fumaça.

Segundo a Prefeitura de Parauapebas, com informações da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), a GMP foi a primeira força de segurança a chegar ao local. Após colher informações com os populares, que já haviam quebrado uma janela do apartamento para adentrar no imóvel e salvar as crianças, os guardas deram início aos procedimentos cabíveis e acionaram então o Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), e o Conselho Tutelar.

Com a chegada dos bombeiros, o foco de incêndio foi totalmente extinto. Os pais das crianças foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos e, dependendo dao que as investigações concluírem, eles podem responder pelo crime de abandono de incapaz, descrito no artigo 133 do Código Penal Brasileiro.