Quatro adolescentes são apreendidos no Aeroporto Internacional de Belém

Quatro adolescentes foram apreendidos, na noite desta quarta-feira (20), após abordarem um motorista de aplicativos, próximo ao Aeroporto Internacional de Belém, no bairro Val-de-Cans. A ideia do quarteto era usar o veículo para outros atos infracionais. Porém, o trabalhador conseguiu buscar ajuda dentro do aeroporto. A segurança interna e policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Turístico (Ciptur) conseguiram intervir.

Eram, aproximadamente, 22h30. Dois dos adolescentes em conflito com a lei estavam em uma moto e não conseguiram escapar. Após revistar os quatro jovens, os policiais constataram que eles estavam com uma arma de brinquedo. Com a chegada de mais apoio, todos foram conduzidos à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), da Polícia Civil, para os procedimentos específicos para esse público e responsabilização pelo ato infracional equivalente ao crime de roubo.