Quase 12 mil garrafas de cachaça são apreendidas em Marabá, no sudeste paraense

Um fiscalização no quilômetro 9 da rodovia Transamazônica, em Marabá, sudeste paraense, resultou na apreensão de 11.988 garrafas de cachaça sem documento fiscal, escondidas dentro de um caminhão baú. A ação foi realizada pela Secretaria da Fazenda, na manhã desta sexta-feira (6), na unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Carajás.

A carga de 999 caixas de cachaça em garrafas pet de 500 mil estava escondida em meio a produtos hortifrutigranjeiros da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. "Devido ao peso do caminhão as autoridades fiscais desconfiaram que havia alguma mercadoria além do declarado e foi feita a vistoria dentro do veículo, quando a mercadoria sem nota foi localizada", explicou o coordenador da unidade, Volnandes Pereira.

A bebida apreendida, que não tem destinatário conhecido, foi avaliada em R$ 35, 964 mil, e a autuação, ainda não recolhida, foi fixada em R$ 19.420, somando o imposto estadual e a multa.