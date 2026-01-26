Protesto interdita trecho da BR-316 e causa engarrafamento em Ananindeua nesta segunda-feira

Um protesto de moradores gerou um grande engarrafamento na BR-316, em Ananindeua, na manhã desta segunda-feira (26). A via foi bloqueada e vários objetos queimados, impossibilitando o tráfego de veículos nos dois sentidos da via. Segundo as informações iniciais, o ato é realizado por pessoas que viviam em uma área de invasão conhecida como ‘Comunidade Israel’, no bairro do Aurá.

A via teria sido bloqueada por volta de 7 horas, quando os moradores ocuparam a área, que fica próxima ao terminal rodoviário de Ananindeua. Minutos depois, teve início a queima de pneus e pedaços de madeira. A Polícia Militar está no local acompanhando a situação para evitar possíveis desentendimentos entre os manifestantes e os condutores.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre a motivação para o protesto e também o andamento das negociações para a liberação da BR-316.