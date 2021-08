Profissionais da limpeza pública encontram corpo boiando

Um corpo, não identificado, foi encontrado por profissionais da limpeza pública, na tarde desta segunda-feira (30). O caso aconteceu no bairro Presidente Vargas, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Os profissionais estavam próximo da ponte do Bariri quando avistaram o corpo. A Polícia foi acionada após o cadáver ser localizado. Os policiais solicitaram resgate fluvial.

O corpo foi resgatado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).