Professora é esfaqueada nas costas por aluna em escola estadual de Cametá

Uma professora foi esfaqueada nas costas por uma aluna em uma escola estadual na noite desta sexta-feira (11/09), em Cametá. O caso ocorreu por volta das 18h. A docente identificada como Betânia foi atingida nas costas por uma estudante do 3º ano dentro da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP).

A professora está fora de risco de morte. Não foi divulgado o nomes da agressora, e nem se é maior de idade. A subsede do Sintepp de Cametá divulgou nota em solidariedade à professora e classificou o caso como “tentativa de homicídio”.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o caso foi registrado como lesão corporal. A professora foi conduzida para o Hospital Regional de Cametá, e a aluna responsável pela agressão foi apresentada na Delegacia de Cametá. As equipes policiais não souberam definir o grau de profundidade da perfuração, já que a professora ainda será avaliada pelos médicos.

A estudante estava com uma faca preta estilo militar. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a estudante tenta esfaquear a professora dentro da sala de aula, quando apenas as duas estavam local. A aluna se aproximou da professora, que estava sentada em sua mesa. A docente parece conversar com a estudante. Em determinado momento, a jovem retira a faca, que estava escondida embaixo da camisa, e tenta acertar a vítima.

A professora entra em luta corporal com a agressora para salvar a sua vida. A vítima consegue se defender segurando a mão da estudante e fugir abrindo a porta em direção ao corredor. A agressão teria sido motivada por causa de uma nota baixa que a aluna teria tirado e por desavenças da mãe da jovem com a equipe da escola.

A professora ferida é filha de uma professora fundadora do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) em Cametá. A subsede Cametá do sindicato divulgou uma nota de solidariedade à professora agredida.

“O SINTEPP manifesta sua solidariedade à professora Betânia vítima de uma tentativa de homicídio na Escola Estadual GESP, enquanto ministrava aula, ao mesmo tempo em que repudia veementemente todo e qualquer ato de violência contra os trabalhadores da educação. Exigimos das autoridades competentes a imediata apuração dos fatos, identificação e responsabilização dos envolvidos, bem como a adoção de medidas efetivas para garantir a segurança e a integridade física dos profissionais da educação”, diz a nota. “Violência contra a educação é violência contra toda a sociedade”, finaliza.

No prédio da EEEM Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP) funciona também o Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 1582, no Bairro Central. O Grupo Liberal solicitou resposta da Polícia Civil e do Governo do Estado do Pará sobre o caso. A reportagem não recebeu nenhuma resposta até o fechamento desta edição.