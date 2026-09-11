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Polícia

Professora é esfaqueada nas costas por aluna em escola estadual de Cametá

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (11), na E.E.E.M. Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP), no município do Nordeste do Pará

O Liberal
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Educadora precisou se defender em luta corporal contra a estudante para salvar sua vida dentro de escola estadual de Cametá. (Reprodução Redes sociais)

Uma professora foi esfaqueada nas costas por uma aluna em uma escola estadual na noite desta sexta-feira (11/09), em Cametá. O caso ocorreu por volta das 18h. A docente identificada como Betânia foi atingida nas costas por uma estudante do 3º ano dentro da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP).

A professora está fora de risco de morte. Não foi divulgado o nomes da agressora, e nem se é maior de idade. A subsede do Sintepp de Cametá divulgou nota em solidariedade à professora e classificou o caso como “tentativa de homicídio”. 

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o caso foi registrado como lesão corporal. A professora foi conduzida para o Hospital Regional de Cametá, e a aluna responsável pela agressão foi apresentada na Delegacia de Cametá. As equipes policiais não souberam definir o grau de profundidade da perfuração, já que a professora ainda será avaliada pelos médicos.

A estudante estava com uma faca preta estilo militar. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a estudante tenta esfaquear a professora dentro da sala de aula, quando apenas as duas estavam local. A aluna se aproximou da professora, que estava sentada em sua mesa. A docente parece conversar com a estudante. Em determinado momento, a jovem retira a faca, que estava escondida embaixo da camisa, e tenta acertar a vítima.

A professora entra em luta corporal com a agressora para salvar a sua vida. A vítima consegue se defender segurando a mão da estudante e fugir abrindo a porta em direção ao corredor. A agressão teria sido motivada por causa de uma nota baixa que a aluna teria tirado e por desavenças da mãe da jovem com a equipe da escola. 

A professora ferida é filha de uma professora fundadora do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) em Cametá. A subsede Cametá do sindicato divulgou uma nota de solidariedade à professora agredida.

“O SINTEPP manifesta sua solidariedade à professora Betânia vítima de uma tentativa de homicídio na Escola Estadual GESP, enquanto ministrava aula, ao mesmo tempo em que repudia veementemente todo e qualquer ato de violência contra os trabalhadores da educação. Exigimos das autoridades competentes a imediata apuração dos fatos, identificação e responsabilização dos envolvidos, bem como a adoção de medidas efetivas para garantir a segurança e a integridade física dos profissionais da educação”, diz a nota. “Violência contra a educação é violência contra toda a sociedade”, finaliza.

No prédio da EEEM Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP) funciona também o Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 1582, no Bairro Central. O Grupo Liberal solicitou resposta da Polícia Civil e do Governo do Estado do Pará sobre o caso. A reportagem não recebeu nenhuma resposta até o fechamento desta edição.

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