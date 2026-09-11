Feto é encontrado dentro de caixa em canal da Cabanagem, em Belém
O corpo foi encontrado por moradores dentro de uma caixa de papelão no canal na rua do Tubo
Um feto foi encontrado próximo a um canal no bairro da Cabanagem, na noite desta sexta-feira (11), em Belém. O corpo foi localizado por moradores dentro de uma caixa de papelão, no canal da rua do Tubo, entre a rua do Fio e a passagem Val-de-Cães.
A população acionou a polícia. Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos necessários. A Polícia Científica do Estado do Pará (PCE-PA) e a Polícia Civil também devem comparecer ao local para realizar a perícia e iniciar as investigações.
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