Professor suspeito de estupro de vulnerável é preso preventivamente no Marajó

Um professor foi preso preventivamente suspeito do crime de estupro de vulnerável, no municipio de Muaná, no Marajó. A ação ocorreu na quarta-feira (8/05), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra o investigado. Conforme a Polícia Civil, a vítima seria uma menina de 11 anos que estuda no local onde o suspeito leciona.

A prisão do investigado ocorreu em meio a ações da campanha Maio Laranja, que visa a prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com as informações policiais, o abuso sexual ocorreu em uma instituição de ensino, no período de recreio dos alunos. O investigado teria ficado sozinho com a criança na sala de aula. As autoridades encaminharam a vítima para o Conselho Tutelar, onde foi realizada a escuta especializada e encaminhamento para exame sexológico. Posteriormente, a violência sexual foi constatada.

Com a confirmação do abuso, o suspeito foi levado para a unidade policial para passar pelos procedimentos cabíveis. Ele permanece preso e à disposição do Poder Judiciário.