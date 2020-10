Professor desaparece após acidente de rabeta em Melgaço, na Ilha do Marajó

Um professor da rede municipal de ensino de Melgaço, na Ilha do Marajó, está desaparecido. Edinaldo Oliveira não é visto desde a última quarta-feira (14), quando deu aulas na área rural da cidade. Testemunhas afirmam que o educador teria saído em uma rabeta depois de terminar de ministrar as classes e logo depois não foi mais visto por familiares ou amigos.

De acordo com informações da Polícia Civil, há a hipótese de que o professor tenha sofrido um acidente no veículo, que foi encontrado horas depois, por volta das 20h, com diversas avarias na estrutura. A vítima saiu de Melgaço com destino ao município de Breves e, por conta disso, a suspeita é de que ele tenha sofrido um acidente em uma localidade que liga os dois municípios, conhecida como "Furo de Breves".

Ainda segundo dados fornecidos pela Polícia Civil, a comunidade escolar e amigos da vítima já fazem buscas pelo corpo do professor.

Equipes do Corpo de Bombeiros da localidade devem continuar as buscas na manhã desta sexta-feira (16).