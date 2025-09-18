Professor de escola municipal é afastado após tentar beijar aluna, em Ananindeua
A Prefeitura Municipal confirmou a instauração de uma sindicância para apurar rigorosamente os fatos
Um professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Maia, localizada no Conjunto Abelardo Condurú, em Ananindeua, foi novamente afastado de suas funções após ser denunciado por tentar beijar uma aluna. O afastamento ocorreu na quarta-feira (17). O caso está sendo investigado, sob sigilo, pela Polícia Civil.
De acordo com informações de uma fonte da polícia, o professor, cujo nome não foi divulgado, já tinha sido alvo de denúncias de assédio sexual contra outras estudantes. Ainda conforme a fonte, na época, ele foi afastado, mas havia retornado recentemente às atividades em sala de aula.
Em nota oficial, a Prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informou que, “diante da denúncia de importunação sexual envolvendo um professor da rede municipal, adotou imediatamente todas as providências cabíveis”.
A prefeitura confirmou a instauração de uma sindicância para apurar rigorosamente os fatos, garantindo o devido processo legal e a proteção da comunidade escolar. O órgão também reiterou que o professor foi afastado de suas funções por meio da Portaria nº 363/2025-GABS/SEMED, de 17 de setembro de 2025.
A SEMED concluiu a nota reafirmando seu compromisso com a integridade e segurança dos estudantes e reiterou sua “política de tolerância zero a qualquer forma de assédio ou violência no ambiente escolar”.
A reportagem do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil em busca de detalhes sobre a investigação do caso e aguarda retorno.
