Procurado pela polícia é encontrado morto em Redenção

Cleberson Souza Cardoso, de 37 anos, foi encontrado morto na margens da BR-158, em redenção, no sul do Pará. O corpo estava envolto de um saco plástico e ele estava com a marca de um tiro na cabeça e foi encontrado na noite do dia de 13 de janeiro.

De acordo com a polícia, Cleberson era conhecido no mundo do crime como ‘’Cebolão’’ e possuía uma extensa ficha criminal na cidade de Confresa, no Mato Grosso, onde já havia sido preso pelos crimes de assassinato, roubo, pistolagem, tráfico de drogas, latrocínio e diversos outros delitos.

Um dos crimes praticados por “Cebolão” foi a morte de um pecuarista e o caseiro no ano de 2017 em Confresa, onde os corpos das vítimas foram queimados depois de terem sido mortos a bala por ele e outros comparsas.

A polícia não descarta a possibilidade de “Cebolão”, que estava residindo na cidade de Redenção, ser responsável por diversos crimes na cidade e região, assim como também o crime ter sido uma "queima de arquivo" ou vingança. Os sinais que apontam para uma execução ainda estão sendo investigados. O corpo foi reconhecido por familiares nesta sexta-feira (15).