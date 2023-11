Princípio de incêndio é registrado no Cemitério do Tapanã, em Belém

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (02), Dia de Finados, no Cemitério do Tapanã, em Belém. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros apontam que o fogo teria começado por conta de velas no local. Por volta das 11h, bombeiros terminavam de controlar o fogo e a fumaça em meio ao mato perto das sepulturas. Do lado de fora, muitas pessoas que estavam visitando o túmulo de seus familiares ficaram aflitas diante da ocorrência.

Visitantes aflitos no Cemitério do Tapanã (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

De acordo com o superintendente Odacir Ferreira, do corpo de Bombeiros, a chamas começaram por volta das 8h. O incêndio foi controlado após as 9h. Segundo Odacir, o dia é considerado atípico, pois os visitantes estão acendendo velas para os familiares que já se foram. O superintendente disse, ainda, que o ideal seria evitar utilizar velas para não ocorrer mais esse tipo de situação.