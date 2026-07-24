Principal suspeito de matar feirante a tiros é encontrado morto em Parauapebas

Pessoas que estavam no local, algumas delas tomando banho, ouviram o estampido e acionaram as forças de segurança.

Um homem identificado apenas como Júnior foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (24), próximo a um rio no bairro Águas Frias, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a ex-companheira, Maria José Dutra Barros, de 46 anos, na Feira do Produtor do município.

De acordo com o Correio de Carajás, Júnior foi até o local, após o crime, e abandonou a motocicleta, caminhou até a margem do rio e teria efetuado um disparo contra a própria cabeça. Pessoas que estavam no local, algumas delas tomando banho, ouviram o estampido e acionaram as forças de segurança.

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Quando a polícia chegou, encontrou o corpo do homem, ainda conforme o Correio. Informações preliminares apontam que a arma utilizada por Júnior já não estava mais na cena quando os policiais iniciaram os procedimentos. A Polícia Civil deverá analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para esclarecer o que aconteceu e identificar quem retirou a arma do local, ou mesmo se uma outra pessoa atirou nele e fugiu.

Feirante assassinada

Ana vendia peixes no local onde foi morta. Testemunhas relataram que o ex-companheiro dela teria ido à feira mais cedo, ocasião em que ocorreu uma discussão entre os dois. Pouco tempo depois, o homem retornou ao local, no momento em que Ana Vera atendia um cliente em sua banca.

Pessoas que presenciaram o crime disseram ainda que houve uma luta corporal entre os dois e, em seguida, o homem atirou contra a vítima, ainda segundo o Correio. Após o crime, ele fugiu em uma motocicleta pelos fundos da feira.