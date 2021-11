PRF recupera em Medicilândia caminhonete roubada no Acará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na última quarta-feira (17), no município de Medicilândia, sudoeste paraense, uma caminhonete Triton com registro de furto/roubo, ocorrido no Acará, nordeste do Estado. O veículo foi recuperado durante fiscalização realizada na altura do quilômetro 749 da BR-230.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que não possuía documento CNH, apresentando à equipe somente o documento do veículo (CRLV). No ato de análise, a equipe constatou que o documento apresentava características de falsificação e com UF do Detran do estado do Maranhão.

Também foi constatado pela equipe que os elementos de identificação do veículo apresentavam características de adulteração. Após análise aprofundada, foi identificada uma restrição de roubo/furto registrada na cidade de Acará, em novembro de 2019. Ao ser questionado, o homem relatou que não sabia da origem ilícita do veículo nem que o documento que apresentou na abordagem seria falso.

O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia, onde foi apresentado para a realização dos procedimentos cabíveis. O homem deverá responder por receptação de veículo e uso de documento falso.