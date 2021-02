PRF recaptura foragido com quase 5 quilos de maconha e 600 gramas de ouro em Ipixuna

Um foragido do sistema penitenciário foi recapturado, na noite deste sábado (13), em Ipixuna do Pará, mesorregião nordeste do estado. Ele foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem estava como passageiro em veículo, que foi parado durante uma fiscalização de rotina, na rodovia BR-010, quilômetro 229. Com ele, foram encontradas várias peças de ouro e uma porção de erva em tabletes, semelhante a maconha.

Durante a averiguação das identidades dos ocupantes do carro, foi constatado que o passageiro já havia sido preso por roubo e estava foragido, com um mandado de prisão em aberto. No momento da revista, foi encontrada maconha no bolso da bermuda do foragido. Logo se viu sem opção a não ser confessar estar levando drogas e joias na mala. Ainda foi encontrada uma quantia de R$ 1.126,50 em espécie, que eles não sabiam explicar a origem.

Após contagem, pesagem e análise, havia 4.980 gramas de maconha e 328 peças diversas de ouro (vários formatos de jóias), que somavam 600 gramas de ouro. O foragido também confessou que participou, com mais três pessoas, de um assalto em Mãe do Rio. O bando teria roubado quase R$ 1,5 milhão em jóias da vítima. O motorista do carro e o foragido, além do veículo e dos produtos ilícitos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna.