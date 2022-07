PRF prende suspeito de homicídio e estelionato em Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 40 anos, na manhã desta terça-feira (12), suspeito de cometer homicídio e estelionato. A prisão aconteceu no quilômetro 8 da BR-010, no município de Dom Eliseu, região sudeste do Pará. O nome do suspeito não foi divulgado.

Equipes da PRF realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram uma van com destino a Paragominas, também no sudeste do estado. Os policiais verificaram que um morador de Ulianópolis possuía um mandado de prisão em aberto. A pena era de 15 anos de reclusão em regime fechado. Não foi informado quando o crime foi cometido.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Dom Eliseu para realizar os devidos procedimentos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para a PRF sobre a identidade do suspeito e os crimes cometido. No entanto, a reportagem aguarda retorno.