PRF prende motorista por porte ilegal de espingarda calibre 32

Um homem foi preso por agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF), em Brasil Novo, região do sudoeste do Pará, por volta do meio-dia desta sexta-feira (30). A ação aconteceu durante ronda da "Operação Finados" no km 700 da BR 230, também conhecida como Rodovia Transamazônica.

O condutor detido foi abordado em uma caminhonete MMC/L200, e não tardou para que os policiais rodoviários federais descobrissem a espingarda de calibre 32, próximo à chave de roda, atrás do banco traseiro do veículo. A arma estava sem munição.

Segundo informou a PRF, o motorista disse que as munições se encontravam em uma sacola no compartimento de carga do veículo, sendo encontrados 11 munições não registradas.

Questionado sobre o armamento, o homem afirmou à PRF não ter registro e que adquiriu a espingarda há dois meses pelo valor de R$ 2.500,00. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo para os devidos procedimentos legais pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O crrime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prevê a pena de reclusão, de três a seis anos, e multa. O Código Penal estabelece ainda que se enquadra nessa tipificação criminal quem produz, recarrega ou recicla, sem autorização legal, ou adultera, de qualquer forma, munição ou explosivo.