PRF prende homem com pistola e 697 mil reais sem procedência em Capanema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com uma pistola e 697 mil reais sem procedência declarada em Capanema, nordeste paraense. O flagrante ocorreu no ultimo domingo, 08, por volta das 10h30, quando uma equipe da PRF abordou uma caminhonete modelo Toyota Hilux, no Km-53 da rodovia BR-316.

Durante os procedimentos de fiscalização e inspeção dos equipamentos obrigatórios, a equipe de policiais localizou no interior do veículo sacolas contendo dinheiro em espécie, totalizando a quantia de R$ 697.244,00 (seis cento e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais) e uma pistola da marca Taurus, carregada com doze munições.

Questionado sobre a origem do dinheiro e da arma, o condutor relatou apenas que o seu destino era o Estado do Maranhão, e o objetivo da viagem era comprar veículos para revender e que não possuía nenhum documento da arma que portava.

Diante dessas circunstâncias, o condutor, o dinheiro e a arma foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal para as medidas cabíveis.