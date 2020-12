PRF flagra 40 condutores dirigindo sob efeito de álcool no Pará

Somente no último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 40 condutores conduzindo veículos sob efeito de álcool nas rodovias federais do Pará. Desses, oito foram presos. Os flagrantes ocorreram de 18 a 20 de dezembro. Em todos esses casos, os condutores foram abordados durante fiscalização da PRF e convidados a realizarem o teste do etilômetro (popularmente chamado de bafômetro) – aparelho responsável pela indicação de uso de álcool através da análise do ar expelido pelos pulmões.

Os 40 condutores flagrados foram autuados de acordo com o previsto nos artigos 165 e 165-A da lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Além disso, oito condutores (dentre os 40 flagrados) apresentaram índice enquadro como crime de trânsito no artigo 306 do da mesma Lei. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Esses resultados fazem parte da operação Rodovida, que, lançada pela PRF no último fim de semana, objetiva combater a violência no transito através da intensificação da fiscalização da embriaguez ao volante, das ultrapassagens proibidas, do transporte de crianças de forma irregular e do uso inadequado de cintos e capacetes.

No ano de 2019, a PRF flagrou 17.228 condutores sob a influência de álcool; 36 072 condutores que se recusaram a realizar o teste do etilômetro; e 1 478 estavam sob influência de outras substância psicoativas.

Operação nas estradas brasileiras monitora festas de fim de ano (Ascom / PRF)

Nada acelera metabolismo do álcool no corpo, diz PRF

A PRF informa que tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de cachaça, uísque ou vodca já são suficientes para que o bafômetro detecte a presença de álcool no organismo.

E, apesar de muitas receitas mirabolantes encontradas na internet, não há nada que se possa fazer para acelerar o processo de metabolismo do álcool no corpo, como, por exemplo, tomar café, aspirina, ingerir doce, tomar banho gelado, e outros que não passam de crendices, acrescenta.

O indicado é que o motorista espere, pelo menos, 12 horas para pegar o volante novamente - esse tempo pode ser maior de acordo com o metabolismo corporal e com a quantidade de álcool ingerida.

A PRF diz que ainda causa certa confusão o modo como funciona atualmente a fiscalização de uso de álcool durante a direção no Brasil. Com o intuito de esclarecer algumas dúvidas, informa que a fiscalização começa com o cidadão abordado sendo convidado a realizar o teste de etilômetro. Daí surgem cinco possibilidades. Entenda abaixo:

O teste de sopro nas estradas

- Resultado de 0,00 a 0,04 mg/l: condutor é liberado para seguir viagem;

- Resultado 0,05 a 0,33 mg/l: condutor é autuado pelo Art 165 do CTB;

- Resultado de 0,34 mg/l em diante: o motorista recebe voz de prisão pelo crime previsto no Art 306 do CTB;

Se negar a fazer teste do bafômetro pode até dar prisão (Ascom / PRF)

Para quem se negar fazer o teste do bafômetro

- Se negar a soprar e não apresenta sinais de embriaguez: motorista é autuado pelo Art 165-A do CTB;

- Se negar a soprar e apresentar sinais de embriaguez: o condutor é autuado pelo Art 165-A do CTB e pode receber voz de prisão, de acordo com o Art 306.

As multas

Os valores informados já consideram a margem de segurança/aferição do etilômetro. A análise da legislação de trânsito relacionada ao uso de álcool e outras drogas é muito mais ampla do que o que aqui foi explanado, como sugestão deixamos a leitura atenta dos artigos 165, 165-A, 276, 277, 291, 296, 309, dentre outros.

As penalidades (valor da multa) e medidas administrativas (retenção do veicular até apresentação de condutor habilitado) são as mesmas tanto para quem realiza o teste quanto para quem se nega.