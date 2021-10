PRF apreende comprimidos de anfetamina escondidos em caminhão, em Altamira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última terça-feira (19), quase 20 comprimidos de anfetamina (Nobésio extraforte) em um caminhão, durante fiscalização de rotina na rodovia BR-230, na altura do município de Altamira, sudoeste do Pará. O condutor do veículo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu em comparecer em juízo quando solicitado.

O flagrante ocorreu por volta das 21h. Uma equipe realizava fiscalização quando abordou um caminhão Mercedes-Benz L, no quilômetro 630 da rodovia. Durante a abordagem, o motorista teria apresentado nervosismo, levantando a suspeita dos agentes. Após uma revista na cabine do veículo, foram encontrados 17 comprimidos de anfetamina.

Ainda de acordo com a PRF, ao realizar consulta no sistema policial, foi constatado que o condutor havia um TCO em seu desfavor, pelo transporte ilegal de madeira, registrado no último dia 3 de outubro, no município de Gurupi, em Tocantins (TO). Diante do flagrante, o motorista assinou um TCO se comprometendo a comparecer em juízo.

A PRF alerta que, "cessado o efeito da substância, a sonolência advinda de uma possível privação de sono diminui a atenção e o bom desempenho na direção, expondo o condutor aos acidentes de trânsito, que muitas vezes possuem vítimas fatais. A anfetamina é comumente utilizada por caminhoneiros com prazo curto para entrega de carga, a fim de sustentar longos períodos sem dormir".