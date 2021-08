PRF apreende carga de eletrônicos avaliada em R$1 milhão na cidade de Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último domingo (22) centenas de equipamentos eletrônicos, no município de Dom Eliseu, nordeste do estado. O flagrante ocorreu por volta das 23h, no quilômetro 80 da BR-010, quando uma equipe da PRF abordou um caminhão que realizava o transporte dos produtos.

Durante os procedimentos de fiscalização, foi solicitado ao condutor que apresentasse a documentação relacionada a carga. Após análise da documentação e consultas, várias irregularidades foram identificadas e os agentes constataram que tratava-se de um documento falso.

Ao todo, foram apreendidos 1.362 display de celulares, 792 baterias, 93 smartphones, 56 carregadores, 40 tubos de cola, 20 fones de ouvido sem fio, 18 copos térmicos inteligentes, 15 carcaças de aparelhos celulares, nove relógios inteligentes e cinco notebooks.

Diante dos fatos, em tese, o autor vai responder pelo transporte de mercadoria sem nota fiscal (lei 8.137/1990). O caminhão, junto à carga apreendida e o condutor foram encaminhados para a Polícia Civil de Dom Eliseu para que fossem tomadas as medidas cabíveis.