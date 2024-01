PRF apreende 53 m³ de carvão ilegal, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite do último sábado (20), 53 m³ de carvão sendo transportados ilegalmente, durante uma fiscalização na BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará.

Por volta das 22h, a equipe da PRF realizava a fiscalização de veículos de cargas e abordou um caminhão transportando carvão, próximo do município de Abel Figueiredo, no sudeste do Estado. Durante os procedimentos de fiscalização, foi verificado que a Guia Florestal apresentada pelo condutor era falsa.

A carga foi encaminhada à Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri), segundo a PRF. O condutor do automóvel assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.